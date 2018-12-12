رياضة | دجلة يعقد جلسة مع سالم لتجديد تعاقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دجلة يعقد جلسة مع سالم لتجديد تعاقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد علاء نور المدير التنفيذي لشركة وادي دجلة ومحمد عبدالواحد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، جلسة مع السيد سالم ظهير أيسر الفريق، من أجل تجديد تعاقده بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتم الجلسة مساء اليوم بمقر النادي، لإنهاء ملف تجديد اللاعب بعد إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل للزمالك، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الزمالك، يرغب في الحصول على خدمات سالم لتدعيم صفوفه، إلا أن المفاوضات توقف خلال الساعات القليلة الماضية.

ويُعد سالم، واحدًا من أهم الأعمدة التي يعتمد عليها اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، خلال مبارياته وهو ما طالب بتجديد عقده، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري.