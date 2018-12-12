رياضة | عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل لقاء القطن التشادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضربة قوية للزمالك قبل لقاء القطن التشادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎خضع الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة على قدمه خلال الساعات القليلة الماضية بعد شكواه من إصابة بشد في العضلة الخلفية. وأصبح كاسونجو مهاجم الزمالك، مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام القطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب. ويترقب الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس نتيجة الأشعة لتحديد إمكانية مشاركته فى المباراة من عدمه، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة المقبلة خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض.‎

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