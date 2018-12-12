رياضة | مران الأهلي.. ثلاثي الفريق يواصل التأهيل وجلسة خاصة بين يوسف وعمار حمدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. ثلاثي الفريق يواصل التأهيل وجلسة خاصة بين يوسف وعمار حمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع عمار حمدي لاعب الفريق على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

واستمرت الجلسة لمدة 10 دقائق طالب فيها يوسف من اللاعب بذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا.

واصل الثلاثي محمد الشناوي وسعد سمير ووليد أزارو لاعبو لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء المقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني سعد سمير من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد الشناوي من مزق في العضلة الضامة ، ويعاني وليد أزارو من إجهاد العضلة الخلفية.

وتأكد غياب الثلاثي عن مباراة جيما الأثيوبي حيث يغيب أزارو للإيقاف، فيما يغيب الشناوي وسعد للإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا.