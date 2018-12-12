رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم موقف مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقف مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة، وسينتظم في التدريبات الجماعية عقب مباراة جيما الأثيوبي.

وتابع محمود بأن مؤمن سيكون جاهزا لمواجهة الأهلي أمام النجوم والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان مؤمن قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الودية أول أمس أمام نجوم السادات.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره بدوري أبطال إفريقيا.