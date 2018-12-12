رياضة | المصري لـ"الخليج 365 الرياضي" : الاعلان عن المدير الفني خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري لـ"الخليج 365 الرياضي" : الاعلان عن المدير الفني خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري أن الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق سيكون خلال 48 ساعة من الأن. وأوضح عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي لـ"الخليج 365 الرياضي" أن المجلس استقر على اعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق بعد يومين من الأن. وأشار إلى أن المدير الفني الجديد سيكون على قدر طموحات النادي المصري البورسعيدي بعد فترة تراجع المستوى الفني في الفترة الماضية. واعترف عضو مجلس المصري بتأثر الفريق برحيل حسام حسن بعدما قام ببناء فريق لمدة 3 سنوات استطاع خلالها مدرب بيراميدز الحالي في تطوير فريق المصري والوصول به إلى أفضل المستويات بالدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وكانت إدارة المصري قد إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق وتم تعيين مصطفى يونس مدير الكرة في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة القادمة. ويعيش المصري حالة فنية سيئة منذ رحيل التؤام حسام وإبراهيم حسن وتولي المهمة الفنية لفريق بيراميدز. وتعادل فريق المصري في الجولة الماضية بالدوري مع الداخلية بهدف لكل منهما.

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