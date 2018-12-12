رياضة | يلا شوت حصري | Yalla Shoot | مشاهدة مباراة العين وويلينغتون (حسين الشحات) كورة لايف اون لاين | يلا شوت الجديد بدون تقطيع

تتجه أنظار العالم في تمام الخامسة والنصف مساءً إلى إستاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات لافتتاح كأس العالم للأندية في النسخة الـ15 التي تستضيفها الإمارات بدءًا من اليوم وتستمر حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يشارك العين في مونديال الأندية بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإماراتي بينما يشارك تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا والذى نجح في خطف بطاقة التأهل من أوكلاند سيتي الذى احتكر التأهل للمونديال عن منطقة أوقيانوسيا.

ويمثل مصر في البطولة ثنائي العين الإماراتي حسين الشحات ويحيى نادر، ويسعى الفريق الإماراتي الذى يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في ضربة البداية والصعود للدور ربع النهائي من منافسات البطولة، ومواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا الذى ينتظر الفائز من مباراة الليلة يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسختي 2009، 2010، 2017.

يشارك في البطولة 7 أندية، هي العين "الإمارات"، الترجي التونسي تونس، ريال مدريد إسبانيا، وادالاخارا المكسيك، تيم ويلينغتون نيوزيلندا، أنتلرز اليابان، وريفر بلايت الأرجنتين.

تُقام مباريات البطولة على ملعبين فقط هما ملعب هزاع بن زايد ومدينة زايد الرياضية، على أن يستضيف الأول المباراة الافتتاحية للبطولة والأولى لكل من بطلي أفريقيا وآسيا في دور ربع النهائي، لقاء تحديد المركز الخامس وأحد لقاءات نصف النهائي، على أن تستضيف مدينة زايد المباراة الثانية لنصف النهائي بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي.

وافتتح ملعب هزاع بن زايد في 2014 ويعد أحد أكثر الإنشاءات تطورًا في الشرق الأوسط بعد أن تم الانتهاء منه في زمن قياسي بلغ 17 شهرًا، ويعتبر أول ستاد في المنطقة يُصمم بطريقة تتيح توفير الظل طوال العام للحاضرين ويستوحى تصميمه من أشجار النخيل كرمز لدولة الإمارات العربية المُتحدة ويسع ما يقرب من 22 ألف متفرج.

ومن جهة أخرى، شيُد ملعب مدينة زايد الرياضية في يناير من عام 1980 وتم الانتهاء من بنائه على ثلاث مراحل، وفيه تم استضافة بعض البطولات الكُبرى مثل كأس آسيا 1996، نهائي كأس العالم للشباب في 2003 بالإضافة إلى كأس العالم للأندية عامي 2009 و2010، ويسع لما يقرب من 34 ألف متفرج.

تبلغ الجوائز مالية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية الإجمالي للجوائز هو 16.5 مليون دولار، يتم تقسيمها على المشاركين كالتالي البطل 5 ملايين دولار والوصيف 4 ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار، بينما المركز الرابع يحصل على 2 مليون دولار والخامس 1.5 مليون دولار ويحصل صاحب المركز السادس على مليون دولار فقط ويحصل المركز السابع على 500 ألف دولار.

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