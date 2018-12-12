رياضة | كاسياس يتحدث عن عودته للمنتخب الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسياس يتحدث عن عودته للمنتخب الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد نجم بورتو البرتغالي، الحارس الإسباني، المخضرم إيكر كاسياس، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه الليلة الماضية على غلطة سراي التركي في الجولة 6 من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهله إلى دور 16 بعد تصدره للمجموعة الرابعة.

وقال كاسياس: "أتينا إلى تركيا من أجل تحقيق هذه النتيجة، أنهينا مشوارنا في المركز الأول، نتمتع بمستوى كبير".

وتحدث القائد السابق لريال مدريد الإسباني عن إمكانية انضمامه لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "حسناً، هذا أمر يعود للويس إنريكي، أما أنا فيجب علي الاستمرار في التدريب، أتطلع بشغف كبير لضمي إلى الفريق، أعرف أن هناك منافسة كبيرة".

وتابع: "سأستمر في العمل، أبلغ (37 عاماً) ولكن الاطلاع على بطاقة الهوية ليس شرطاً للتواجد في المنتخب".