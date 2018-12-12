رياضة | عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي التراجع عن استكمال المفاوضات مع المغربي محمود بنحليب مهاجم الرجاء البييضاوي، ومحمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي.

وجاء استقرار مسئولو الأهلي بالتراجع عن استكمال التفاوض مع الثنائي بسبب مغالاة النادي المغربي في طلباته المادية، للموافقة على رحيل بنحليب، فيما يعود بن عمر من إصابة طويلة.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين مميزين في يناير المقبل، لدعم صفوف الفريق الأول بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، والخروج من البطولة العربية.

ودخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع الثنائي في الفترة الأخيرة، وقطع شوطا طويلا في المفاوضات لضم الثنائي، ولكن فوجئ مسئولو الأحمر بطلب النجم الساحلي 4 ملايين يورو للاستغناء عن أمين بن عمر، في حين أن اللاعب غاب طويلا بسبب الإصابة مؤخرا.

وعلى الجانب الأخر بعد موافقة نجم الرجاء المغربي على اللعب للأهلي، جاءت المطالب المادية لتقف عائقا أمام ضم هداف الكونفدرالية والذي قاد فريقه للتتويج باللقب هذا الموسم.

يذكر أن الأهلي نجح حتى الآن في ضم 3 صفقات وهم محمود وحيد لاعب المقاصة ومحمد محمود لاعب دجلة، وميسي فلسطين السلمي.