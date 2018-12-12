رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة Juventus اليوم

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كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة Juventus اليوم

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس ويونج بويز الأربعاء 12/12/2018 في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على نظيره فريق يونج بويز السويسري في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتُقام مباراة يوفنتوس ويونج بويز في يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على الأراضي السويسرية.

وتُنقل مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق يوفنتوس المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى فريق يونج بويز لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة بالرغم من إقصائه منها بشكل رسمي.

موعد مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا: والقنوات الناقلة لمُباراة يوفنتوس ضد يوُنج بويز بث مباشر رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء الموافق 12 على الأراضي السويسرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة: الحادية عشر مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. العاشرة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد يوُنج بويز في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث تُذاع مباراة يوفنتوس ويونج بويز على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الرابعة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز دوري ابطال اوروبا | شاهد مباراة Juventus اليوم