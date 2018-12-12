رياضة | يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين وويلينغتون KORA STAR | رابط يوتيوب Bein Sport HD كاس العالم للاندية 2018 رابط لايف

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يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين وويلينغتون KORA STAR | رابط يوتيوب Bein Sport HD كاس العالم للاندية 2018 رابط لايف

تنطلق، الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018"، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر بمدينتي العين وأبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة 7 فرق، هي: العين ممثل الإمارات، وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وريفر بليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، وكاشيما إنتلرز بطل آسيا، وويلينغتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وغوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، إضافة إلى الترجي التونسي، بطل أفريقيا.

وسيقص فريق العين الإماراتي، عشية اليوم، شريط البطولة بمواجهة ويلينغتون النيوزلندي على استاد هزاع بن زايد.

بطاقة مباراة العين وويلينغتون اليوم في كأس العالم للاندية:-

العين Vs ويلنغتون. البطولة : كأس العالم للأندية . القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : هزاع بن زايد . المعلق : عامر الخوذيري . موعد مباراة العين وويلينغتون اليوم في كأس العالم للاندية:-

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:30 مساءاً بتوقيت مصر . 5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:30 مساءاً بتوقيت العراق . 5:30 مساءاً بتوقيت السودان . 6:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:30 مساءاً بتوقيت تونس . 4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:30 مساءاً بتوقيت قطر. 3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لمونديال الأندية، إن دولة الإمارات وشعبها الأصيل يرحب بوفود وفرق وضيوف وزوار "الإمارات 2018".

ودعت اللجنة الجميع لمساندة العين في المحفل العالمي ودعم طموحاته لتخطي الأدوار الأولى من البطولة وتمثيل كرة الإمارات بصورة مشرفة.

ويبدو أن "طريق العرب" سيكون متقاطعا، حيث ينتظر الترجي التونسي الفائز من مباراة الافتتاح، مع توقعات بـ"كلاسيكو عربي" بين الترجي والعين بربع نهائي البطولة.

وسينتظر ريفر بليت الفائز من بين الترجي أو العين أو ويلنغتون، في نصف نهائي البطولة الذي سيقام بمدينة العين.

وعلى الطرف الآخر، سيواجه كاشيما فريق غوادالاخارا، وسيقابل الفائز منهما بطل أوروبا "الملكي" في نصف النهائي بالعاصمة أبوظبي.

وتقام المباراة النهائية يوم 22 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة العين وويلينغتون KORA STAR | رابط يوتيوب Bein Sport HD كاس العالم للاندية 2018 رابط لايف