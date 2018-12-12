رياضة | يلا شوت مان يونايتد .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | مان يونايتد وفالنسيا | رابط جديد

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يلا شوت مان يونايتد .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | مان يونايتد وفالنسيا | رابط جديد كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مواجهة فالنسيا الإسباني ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتواجد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مان يونايتد ضمن التشكيل والذي جاء كالتالي: (دي خيا - يونج - جونز - روخو - دالوت - فريد - فيلايني- ماتيتش - راشفورد - لوكاكو - لينجارد). يلا شوت مان يونايتد .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم مباشر بدون تقطيع | مان يونايتد وفالنسيا | رابط جديد

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