رياضة | مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر اليوم .. مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب

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أعلن مدرب فريق مانشستر يونايتد "جوزيه مورينيو" القائمة المستدعاة لمواجهة فريق فالنسيا، مساء الغد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمت القائمة المستدعاة كل من:

سيرجيو روميرو، لي جرانت، آشلي يونج، أنطونيو فالنسيا، إريك بايلي، فيل جونز، ماركوس روجو، فريد، أندرياس بيريرا، أندير هيريرا، سكوت ماكتوميني، جيمس غارنر، بول بوجبا، جيسي لينجارد، مروان فيلايني، خوان ماتا، روميلو لوكاكو، ماركوس راشتفورد، ماسون غرينوود.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد فالنسيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

مانشستر يونايتد مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر اليوم .. مانشستر يونايتد يلا شوت يوتيوب