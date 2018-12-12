رياضة | يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين وويلينغتون | يلا كورة | ماتش العين وويلينغتون | كاس العالم للاندية| AL AIN VS WELLINGTON

مشاهدة مباراة العين وويلينغتون بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، نحن اليوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 على موعد مع أولي مباريات كأس العالم للأندية، حيث سيواجه اليوم فريق نادي العين الإماراتي نظيره فريق ويلينغتون، وذلك على استاد هزاع بن زايد، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة لها الاسطورة رابط بث مباشر مباراة العين وويلنغتون اونلاين.

مباراة العين وويلينغتون بث مباشر

كورة لايف مباراة العين وويلينغتون بث مباشر، والجدير بالذكر أنه سوف يشارك في هذا اللقاء الزعيم الذي نجح في الفوز بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وذلك بعدما حصل على 53 نقطة، يذكر أنه كان فارق النقاط بين فريق الوحدة سبعة نقاط فقط، ويدخل فريق العين في الدوري الإماراتي هذا الموسم المركز الثاني وذلك بعدما حصل على رصيد 28 نقطة، أما عن فريق ويلينغتون سوف يشارك في مباريات كأس العالم للأندية بعدما حقق الفوز في دوري أبطال أوقيانوسيا يلا شوت مباراة العين وويلينغتون بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع.

موعد مباراة العين وويلينغتون

رابط مشاهدة مباراة العين وويلينغتون مباشر يوتيوب بدون تقطيع، ومن المقرر عرض المباراة اليوم الأربعاء الموافق 12-12-2018 في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7.30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تقوم قناة beIN SPORTS HD بإذاعة اللقاء على شاشتها، كما سيقوم بالتعليق المعلق عامر الخوذيري مشاهدة لعبة مباراة العين وويلينغتون يوتيوب اون لاين بث مباشر.

مشاهدة مباراة العين وويلينغتون