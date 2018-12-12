رياضة | مروان محسن مفاجأة الأهلي أمام جيما الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن مفاجأة الأهلي أمام جيما الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف على استمرار تواجد مراون محسن في قيادة هجوم فريقه بالمباراة المقبلة أمام جيما الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء استقرار يوسف على الدفع بمراون في التشكيل الأساسي، في ظل غياب وليد أزارو للإيقاف، وصلاح محسن للإصابة.

وكان مروان قد شارك أساسيا في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز، وتمكن من إحراز هدفين، وأهدر ركلة جزاء.

ويسعى محمد يوسف لتجهيز بديل لمراون محسن في مباراة الجمعة، خوفا من تعرضه للإصابة أثناء سير اللقاء، حيث يجهز وليد سليمان وناصر ماهر ليكونا بديلين له.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما بطل أثيوبيا مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينوي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف قيد عمرو بركات لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل.

ولم يشارك بركات مع الأهلي هذا الموسم في أي مباراة بسبب قيده في قائمة الانتظار، حيث يؤدي تدريباته مع الفريق الأحمر.

ويفكر الجهاز الفني للفريق الأحمر في قيد بركات في قائمة يناير في ظل عدم قيام النادي بدعم لاعبين مميزين في مركزه، بالإضافة إلى احتمالية رحيل ميدو جابر وأحمد حمودي عن الفريق.

محمد يوسف يعترف بصعوبة مباراة الأهلي أمام جيما

واعترف محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة".

وأضاف محمد يوسف: "المباراة 180 دقيقة مقسمة علي شوطين الأول في الإسكندرية والثاني في أثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلي الدور التالي".

وأكد المدير الفنى المؤقت للأهلي أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا بعد غد مبديًا ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة مؤكدًا أنه درس الفريق الأثيوبي بشكل جيد وشاهد عددا من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ووضع خطة مواجهته وتحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة في لقاء الذهاب.

فيما أشار سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الاثيوبي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح الى تحقيق انطلاقة جديده في البطولة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع جيما بطل إثيوبيا يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عبد الحفيط أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات ولكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا في بطولة الدوري العام، وذلك خلال مواجهة بطل أثيوبيا.

وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تأكيده على أن الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع.