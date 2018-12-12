رياضة | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر اليوم 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر اليوم 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا في الميستايا يوم الأربعاء القادم 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

انتهى كل شئ في المجموعة الثامنة التي يتنافس فيها الفريقين، فقد تحدد الصاعدين لدور الـ16 في ذات الأذنين وهما الشياطين الحمر ويوفنتوس، وضمن الخفافيش الحصول على المركز الثالث والتحول للدوري الأوروبي، أما يونج بويز فقد فقد الأمل في مغادرة قاع المجموعة.

يعاني مانشستر يونايتد من العديد من الإصابات في صفوفه، ففي مباراة فالنسيا سيغيب عنه بداعي الإصابة أليكسيس سانشيز، فيكتور لينديلوف، آنتوني مارسيال، كريس سمولينج، إيريك بايي ولوك شاو.

سيبدأ المدرب جوزيه مورينيو بنفس طريقته المعتادة، ومن المتوقع أن يدفع بالثنائي روخو وجونز لتعويض غياب مدافعيه الأساسيين، وسيتواجد دالوت كظهير أيمن ويونج كظهير أيسر، ومن المرجح أن يواصل البرتغالي استبعاد بول بوجبا رغم جاهزيته. التشكيل | 4-3-3 دافيد دي خيا آشلي يونج - ماركوس روخو - فيل جونز - ديوجو دالوت فريد - نيمانيا ماتيتش - مروان فيلايني ماركوس راشفورد - روميلو لوكاكو - جيسي لينجارد

سيفتقد فالنسيا في المباراة ضد مانشستر يونايتد لجابرييل باوليستا بداعي الإصابة، وخوسيه جايا بسبب الإيقاف، ومن المحتمل أن لا يلحق الثنائي جاميرو وموريو بالمباراة للإصابة أيضاً.

سيبدأ مارسيلينو بنفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، وسيكون بديل الظهير الأيسر الإسباني هو توني لاتو، وسيقود الهجوم الثنائي رودريجو مورينو وسانتي مينا، أما بديل المدافع البرازيلي فسيكون دياخابي. التشكيل | 4-4-2 نيتو توني لاتو - مختار دياخابي - إزيكيل جاراي - كريستيانو بيتشيني دينيس تشيريشيف - جيفري كوندوبيا - دانييل باريخو - كارلوس سولير سانتي مينا - رودريجو مورينو

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا بث مباشر اليوم 12-12-2018 في دوري أبطال أوروبا