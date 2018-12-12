رياضة | عبدالله جلال يحقق ٦ ذهبيات في بطولتي الشباب والناشئين للأثقال

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حقق الرباع عبدالله جلال، ٣ ميداليات ذهبية في وزن ٨١ كجم ببطولة العرببة للشباب، في الخطف والنطر والمجموع. كما حقق عبدالله جلال ٣ ميداليات ذهبية في الخطف والنطر والمجموع في نفس الوزن بالبطولة العربية للناشئين. وتستضيف مصر البطولة العربية للشباب و الناشئين و الكباؤ و التضامن لرفع الأثقال في الفترة من ٩ إلى ١٤ ديسمبر.

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