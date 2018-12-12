رياضة | كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم في دوري الابطال جودة عالية | لينك بين سبورت

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كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم في دوري الابطال جودة عالية | لينك بين سبورت

أعلن مدرب فريق مانشستر يونايتد "جوزيه مورينيو" القائمة المستدعاة لمواجهة فريق فالنسيا، مساء الغد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وضمت القائمة المستدعاة كل من:

سيرجيو روميرو، لي جرانت، آشلي يونج، أنطونيو فالنسيا، إريك بايلي، فيل جونز، ماركوس روجو، فريد، أندرياس بيريرا، أندير هيريرا، سكوت ماكتوميني، جيمس غارنر، بول بوجبا، جيسي لينجارد، مروان فيلايني، خوان ماتا، روميلو لوكاكو، ماركوس راشتفورد، ماسون غرينوود.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد فالنسيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا:-

فالنسيا Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : المستايا .

المعلق : يوسف سيف .

نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر يونايتد (0-0) فالنسيا.

موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وتأهل فريق الشياطين الحمر إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا عن المركز الثاني في المجموعة الثامنة، لكنه قد يتمكن من الحصول على المركز الأول في حال فوزه على فالنسيا وخسارة يوفنتوس.

فيما يبحث البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن انتصار معنوى ضد فالنسيا قبل الصدام القوى ضد ليفربول فى ملعب "أنفيلد" الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

كورة ستار - kora star | بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا اليوم في دوري الابطال جودة عالية | لينك بين سبورت