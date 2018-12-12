كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة بطولة السوبر الإفريقى بين ناديي الترجى التونسى والرجاء المغربى في دولة قطر. وأكد الكاف عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مباراة الترجي والرجاء ستكون في الدوحة دون تحديد موعدها. ومن المعروف أن مباراة السوبر الإفريقي تكون على ملعب الفريق المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكن الكاف أقامها خارج إفريقيا لأول مرة. وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري بينما فاز حصد الرجاء المغربي لقب الكونفيدرالية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. إقامة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء في قطر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .