شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن إقامة السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2018 بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء المغربي في قطر. وقال «كاف» إن تاريخ وموعد المباراة سيعلن قريبًا. وحقق الترجي التونسي لقب دوري أبطال أفريقا، بينما توج الرجاء المغربي بلقب الكأس الكونفيدرالية.

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