شكرا لقرائتكم خبر عن «صبري» و«مأمون» في نصف نهائي بطولة الأساتذة العرب للتنس بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المصريان شريف صبري وكريم مأمون للدور نصف النهائي من بطولة الأساتذة العرب الثانية للتنس المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

ونجح شريف صبري في التأهل لهذا الدور بعد تغلبه على البحريني الياس عبدالرضا بمجموعتين ( 6-3، 6-1)، ليواجه اليوم الأربعاء السعودي فهد السعد الذي تفوق على العماني يونس الرواحي بمجموعتين دون مقابل 1-6 0-6، في اللقاء الذي جمع بين اللاعبين على ملاعب معهد اعداد القادة بالرياض بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي.

وفي نصف النهائي الآخر لبطولة الاساتذة العرب، يلعب المصنف الأول في البطولة المصري كريم مأمون مع الإماراتي عمر بهروزيان الذي تغلب امس على الكويتي بدر عنتر بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 1-6 4-6.

وكان كريم مأمون قد تفوق على الجزائري حسان محمد بمجموعتين دون رد 1-6 0-6 في مباريات دور الثمانية .

من جهته أبدى المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس فواز الحكمي مدير البطولة سعادته بما ظهرت به مباريات البطولة من مستويات فنية راقية من كافة اللاعبين الذين استمتعت بهم الجماهير الحاضرة.

بطولة الأساتذة العرب للتنس بالرياض