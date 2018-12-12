شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا 2019: كوريا الشمالية تعين مدربًا محليًا للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عين اتحاد كوريا الشمالية لكرة القدم المدرب الشاب كيم يونج جون، للإشراف على منتخبه الأول، بعد ستة أشهر من رحيل النروجي يورن أندرسن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «كا سي أن إيه» الأربعاء.

وستكون أول مهمة رسمية للاعب الوسط السابق البالغ 35 عاما قيادة منتخب «تشوليما» في كأس آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل.

وتحول كيم بعد مشاركته مع كوريا الشمالية في مونديال جنوب أفريقيا 2010 إلى التدريب وأشرف على نادي بيونجيانج.

ولم يمدد النروجي أندرسن عقده مع المنتخب الذي يحتل المركز 109 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا). ووقعت كوريا الشمالية في مجموعة واحدة ضمن الكأس القارية مع السعودية وقطر ولبنان.