"الاتحاد": أبوظبي باتت عاصمة الرياضة الجديدة

أكدت صحيفة إماراتية، أن كرة القدم وأحداثها وبطولاتها لم تعد مجرد متعة وترفيه، بل صارت جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي والسياحي والثقافي".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "وبتنا نرى الدول تتنافس على استضافة منافساتها، والحكومات تستثمر في تشييد المنشآت وتطويرها وتطوير أجيال رياضية متقدمة.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان " العالم في أبوظبي " - : في أبوظبي يتجسد هذا الاستثمار والطموح بكل قوة، حتى باتت عاصمة الرياضة الجديدة، مقدمة أسلوبها الخاص في التنظيم والاستضافات التي لا تتوقف، وباتت اليوم هذه الأحداث بمثابة الرسالة التي وصلت إلى كل العالم، فهي رمز الصداقة والسلام والتسامح بين الدول والشعوب، وهي الرسالة السامية التي تريد عاصمتنا إيصالها للعالم.

وتابعت " اليوم هو افتتاح كأس العالم للأندية، بطولة تجلب نخب الأندية إلى ملاعب الإمارات بنجومها وجماهيرها، فالحدث لن يكون في الملعب، والمناسبة ليست كرة قدم فحسب، بل هي خطة بأضلاع متعددة، فإشغال الفنادق تجاوز الـ90%، والطلب على التذاكر متزايد كلما مر الوقت، وعناوين الصحف والمواقع خصصت مساحة واسعة للحديث عن اقتراب انطلاق الحدث، فهل لازال البعض يظن أنها ستكون مجرد بطولة لكرة القدم.. الأمر بات أكبر من ذلك بكثير".

واختتمت "الإتحاد" أن الرياضة اليوم باتت صناعة جديدة تجذب المستثمرين، وتغري الجماهير، وتستقطب السياح، وتظهر جوانب جديدة في المدن التي أدركت المعاني السامية التي تبثها هذه المفاهيم الجديدة.