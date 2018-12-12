محمد إيهاب يحصد ذهبيتى رفع الأثقال فى التضامن والعرب

توج محمد إيهاب بذهبيتى الخطف فى منافسات وزن 81 كجم ببطولة التضامن والعرب لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة حالياً.

كانت سارة سمير قد حققت ذهبيات وزن 76 كجم فى منافسات أمس الثلاثاء على صعيد الكبار و20 سنة، كما حقق مصطفى وحيد شعبان 6 ذهبيات فى بطولتى العرب والتضامن بمنافسات وزن 73 كجم.

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