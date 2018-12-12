شكرا لقرائتكم أول أغسطس الأنجولي يطلب 800 ألف دولار لبيع جيرالدو للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي أول أغسطس الانجولي 800 ألف دولار للاستغناء عن لاعبه جيرالدو دا كوستا صاحب الأصول البرازيلية الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

ودخل الاهلي طرفاً قوياً في صفقة جيرالدو الذى يُعد أحد نجوم دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بعدما قاد فريه للدور نصف النهائي قبل أن يخرج من البطولة على يد الترجي التونسي الذى توّج بعدها باللقب.

ويتنافس أكثر من نادً على خدمات جيرالدو أبرزهم الاهلي والترجي التونسي والهلال السوداني حيث يُجيد الظهير الانجولي بقدميه اليُمنى واليثسرى وكذلك في الجناح الأيمن والأيسر.

ورغم أن اللاعب الأنجولي شارك مع أول أغسطس مؤخراً فى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا بما يعنى أنه لن يُشارك مع الأهلى فى البطولة الأفريقية الجديدة التى يستهل بطل مصر منافساته فيها بعد غد ، الجمعة، بمواجهة جيما أبا جعيفر الأثيوبى إذا ما أنهى الأهلى الصفقة رسمياً إلا أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا الدخول في مفاوضات رسمية مع أول أغسطس لضم اللاعب.

الاهلي كان يدرس التراجع عن إتمام صفقة اللاعب الأنجولي بعدما شارك مع ناديه في بطولة أفريقيا إلا أن إدارة القلعة الحمراء عادت وقررت التفاوض الرسمي مع اللاعب والنادي لإتمام الصفقة على أن يتم قيد اللاعب في القائمة المحلية فقط أو إعارته لأي ناد لمدة ستة أشهر بعدها يعود للأهلي.

ومن المقرر أن يعقد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالاهلي جلسة مع مسئولي أول أغسطس مساء اليوم،الأربعاء، بأنجولا للتفاوض الرسمي بشأن إتمام الصفقة وضم اللاعب المُلقب بـ"صاروخ أنجولا" والذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.