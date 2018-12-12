شكرا لقرائتكم مارك فوتا يستقبل الإسماعيلي قبل مغادرة المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الهولندى “مارك فوتا” المدير الفنى الأسبق للاسماعيلى والحالى للمنتخب الأوليمبى المغربى على استقبال بعثة الفريق فى مطار محمد الخامس قبل عودتها للاراضى المصرية.

وقام لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى بمعانقة المدرب الهولندى وتبادل الأحاديث واسترجاع الذكريات.

من جانبه ، أشاد فوتا بمستوى الفريق رغم الخسارة أمام بطل المغرب الرجاء بركلات الترجيح ،مشيرا إلى أن الإسماعيلى كان الأقرب لانتزاع بطاقة التأهل لولا غياب التوفيق فى اهدار الفرص بالشوط الأول.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للاسماعيلى :” الفريق يضم العديد من اللاعبين المميزين فى كافة الخطوط ، الفريق كان يستحق العبور لدور الثمانية بعد الاداء المميز الذى قدمه خلال مباراتى الذهاب والإياب ولكنها فى النهاية كرة القدم”.

وأختتم قائلا :”عشت أفضل فترات حياتى ضمن صفوف النادى الإسماعيلى وأتمنى له دوام التوفيق فيما هو قادم”.

الإسماعيلي ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي، وينتظر بداية مشواره الإفريقي ضد القطن الكاميروني في دور الـ32 لدوري الأبطال يوم الأحد المقبل.