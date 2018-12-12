شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لحق فريق ليفربول الإنجليزي بركب الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على نابولي أمس بهدف محمد صلاح، وخطف بطاقة العبور برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

واحتل ليفربول المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ11نقطة.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة دور الـ16 يوم الاثنين المقبل فى إمارة موناكو الفرنسية، وينتظر ليفربول مواجهة أحد أوائل المجموعات السبعة الأخرى وجاءوا كالتالي..

بوروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، بايرن ميونخ، ريال مدريد، يوفنتوس

وسيتم وضع أوائل المجموعات في وعاء، وأصحاب المركز الثاني في وعاء آخر مع مراعاة وقوع فريقين من نفس المجموعة أو فريقين من نفس البلد في دور الـ16.

وبالتالي سيبتعد الريدز عن مواجهة باريس سان جيرمان متصدر مجموعته، ومانشستر سيتي متصدر المجموعة السادسة أو مانشستر يونايتد حال تصدر المجموعة الثامنة على حساب يوفنتوس.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور الـ16 أحد أيام 12 أو 13 أو 19 أو 20 فبراير والعودة أحد أيام 5 أو 6 أو 12 أو 13 مارس.

من جانبه، قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول من صعوبة القرعة، وقال في تصريحات عقب المباراة أنه لا يخشى أى منافس في دور الـ16، وأوضح قائلا: "نحن فى المركز الثانى، وبالتأكيد سنواجه خصم قوى من متصدرى المجموعات فى الدور المقبل."

وضمن 15 ناديا تواجدهم فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، قبل مواجهات اليوم الثانى والأخير من الجولة السادسة فى مرحلة المجموعات، حيث يتبقى مقعدا وحيدا فى المجموعة السادسة وستصارع عليه شاختار دونتسك الأوكرانى وليون الفرنسى، وسيحسم بمباراة الفريقين الليلة فى أوكرانيا، حيث يكفى الأخير التعادل للتأهل مع مانشستر سيتى، ولا بديل عن الفوز لأصحاب الملعب لعبور مرحلة المجموعات.

والأندية المتأهلة هى ليفربول وتوتنهام وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، شالكه، بورتو، بوروسيا دورتموند، برشلونة، أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، مانشستر سيتى، روما، ريال مدريد، يوفنتوس، ومانشستر يونايتد.