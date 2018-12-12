شكرا لقرائتكم إقامة السوبر الإفريقي في قطر بين الترجي والرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن بطولة كأس السوبر ستقام فى العاصمة القطرية الدوحة بين الترجي التونسي بطل دوري الأبطال والرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية. ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمي أكد فيه إقامة البطولة في قطر، وسيتم تحديد موعد إقامة المباراة فى وقت لاحق. وكان الترجي التونسي قد أعلن رفضه فى وقت سابق لفكرة إقامة السوبر خارج ملعبه، حيث تنص لائحة البطولة على إقامتها بملعب بطل دوري أبطال أفريقيا. وتوج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي ويستعد للمشاركة فى كأس العالم للأندية التى تنطلق اليوم، بينما حقق الرجاء لقبه بالفوز على فيتا كلوب الكونغولي في النهائي.

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة السوبر الإفريقي في قطر بين الترجي والرجاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .