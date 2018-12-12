شكرا لقرائتكم إخفاق انتر ميلان الأوروبي يمهد انتقال ايكاردي لريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية ريال مدريد في التفاوض مع انتر ميلان الايطالي من أجل الحصول علي خدمات الأرجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم الفريق الايطالي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن إقصاء إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا يُعيد فتح ملف انتقال إيكاردي إلي ريال مدريد.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن جميع اللاعبين يحلمون بالوصول إلى دوري الأبطال ، المسابقة التي يرغب الجميع في لعبها ، في سن الـ25 عاماً إيكاردي انتظر طوال حياته لهذه اللحظة والآن يخرج مع فريقه إنتر ميلان ، وهي خيبة أمل يمكن أن تعُيد فكرة انتقاله إلى مدريد.

وقدم إيكاردي أداءً جيداً في البطولة وسجل ضد توتنهام ، ايندهوفن و برشلونة، ولكن الآن بعد الخروج من الممكن ان يقوم إيكاردي بإعادة تفكير في وضعه مع إنتر ميلان وهذا شيء يُسعد ريال مدريد الذي يُتابع المُهاجم الذي سجل 12 هدفاً هذا الموسم منذ ومن الممكن ان يتحرك لضمه في يناير.