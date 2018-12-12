شكرا لقرائتكم صلاح يقود ليفربول إلى الدور الثاني.. وتوتنهام يتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل ليفربول وتوتنهام يوم الثلاثاء، إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب الأول على ضيفه نابولي 1 - صفر، فيما تعادل الثاني مع برشلونة الإسباني بهدف لمثله.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بعدما تغلب على ريد ستار 4 - 1، كما رفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام نابولي صاحب المركز الثالث، والذي تأهل للدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد ريد ستار عند أربع نقاط في قاع الترتيب.

واقتنص فريق توتنهام الإنجليزي بطاقة التأهل الثانية لدور الستة عشر، في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية، وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تعادل إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه إيندهوفن الهولندي 1 - 1، وضمن برشلونة التأهل لدور الستة عشر قبل عدة جولات قبل أن يلحق به توتنهام للدور التالي، ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وجاء توتنهام في المركز الثاني بثمان نقاط.

وحل إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط بفارق الأهداف عن توتنهام، بعد أن تساوى الفريقان في مجموع المواجهات المباشرة حيث كل منهما الفوز 2 - 1 في مواجهتيهما، وانتقل إنتر ميلان بذلك إلى بطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي تذيل فيه إيندهوفن ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وتصدر فريق بوروسيا دورتموند الألماني المجموعة الأولى، بفوزه على ملعب مضيفه موناكو الفرنسي 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه كلوب بروغ البلجيكي سلبيا، وتصدر دورتموند المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة حيث تساوى مع أتلتيكو في رصيد النقاط لكنه تفوق على غريمه الإسباني في المواجهات المباشرة.

وضمن دورتموند وأتلتيكو منذ فترة التأهل لدور الستة عشر لكن الصراع بينهما كان ينحصر على صدارة المجموعة، وعلى ملعب لويس الثاني سجل المدافع البرتغالي رافاييل هدفي الفوز لدورتموند في الدقيقتين 15 و88.