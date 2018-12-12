شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يستطيع الاتحاد السكندرى الفوز بالبطولة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أصبح فريق الاتحاد السكندرى مُمثل الكرة المصرية الوحيد فى البطولة العربية "كأس زايد للأندية أبطال العرب"، طرح كثيرون سؤلاً مهماً للغاية وهو هل يمتلك زعيم الثغر حظوظ المنافسة على اللقب العربى، وهو ما يطرحه ”الخليج 365” من خلال التساؤلات التالية:

س: ماذا عن مشوار الاتحاد السكندرى قبل منافسات دور الثمانية؟

ج: نجح الاتحاد السكندرى فى الوصول لدور الـ16 من البطولة بعد أن اجتاز الدور التمهيدى بنجاح، حيث صعد كأول مجموعة على حساب الفتح الرباطى المغربى والسالمية الكويتى وأساس تيلكوم الجيبوتى بعدما حصد 7 نقاط من إجمالى 9 نقاط، وصعد بفارق الأهداف عن الفتح الرباطى المغربى، حيث تعادل الفريق فى أولى مبارياته أمام الفتح المغربى بهدف لكل فريق، وحقق الفوز على السالمية الكويتى بخمسة أهداف، قبل أن يكتسح زعيم الثغر فريق تيلكوم الجيبوتى بنتيجة 8 -0 وفى دور الـ32 حقق الاتحاد كُبرى مفاجآت البطولة بالإطاحة بفريق الترجى التونسى حامل اللقب قبل أن يواصل زعيم الثغر مفاجآته وثوراته العربية ويُطيح بالزمالك من دور الـ16 ليصعد الأتحاد لدور الثماتنية ويصبح مُمثل الكرة المصرية الوحيد فى هذا الدور.

س: ماذا عن باقى مُمثلى الكرة المصرية فى البطولة العربية؟

ج: خرجوا جميعاً من دور الـ16 فالأهلى خسر من الوصل الإماراتى، كما خسر الإسماعيلى من الرجاء المغربى كما أطاح الاتحاد بالزمالك.

س: ماذا عن طموحات زعيم الثغر فى البطولة العرببية؟

ج: الطموحات والأحلام السكندراية فى المنافسة على لقب البطولة العربية موجودة، وهذا ما يؤكده مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى والجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان فالجميع داخل النادى يتساءل: ولماذ لا يفوز زعيم الثغر فى البطولة بعدما أطاح بحامل اللقب وبالزمالك مُتصدر الدورى المصرى حالياً.

س: وماذا عن الفرق المتأهلة لدور الثمانية فى البطولة العربية؟

المريخ السودانى - مولودية الجزائر - الأهلى السعودى - النجم الساحلى - الهلال السعودى - الوصل الإمارات - الاتحاد السكندرى - الرجاء المغربى، ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائى البطولة العربية يوم 17 من الشهر الجارى بمدينة الرياض فى السعودية.

س: هل يستطيع الاتحاد المنافسة على اللقب العربى؟

ج: النتائج الرائعة التى حققها زعيم الثغر فى البطولة العربية حتى الآن تؤكد أنه قادر بالفعل على المنافسة على اللقب العربى، خاصة أن إدارة النادى توفّر كل سبل الدعم والمساندة للفريق، كما أن الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان يسير بخطى واثقة مع الاتحاد فقد فاز الاتحاد فى عهده أيضاً على الأهلى 4 / 3 فى الدورى وأطاح بسموحة مؤخراً من كأس مصر.