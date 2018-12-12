شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مارك فوتا يستقبل بعثة الإسماعيلى فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الهولندى "مارك فوتا" المدير الفنى الأسبق للإسماعيلى والحالى للمنتخب الأولمبى المغربى على استقبال بعثة الفريق فى مطار محمد الخامس، قبل عودتها للأراضى المصرية.

وقام لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى بمعانقة المدرب الهولندى وتبادل الأحاديث واسترجاع الذكريات.

من جانبه، أشاد فوتا بمستوى الفريق رغم الخسارة أمام بطل المغرب الرجاء بركلات الترجيح، مشيرا إلى أن الإسماعيلى كان الأقرب لانتزاع بطاقة التأهل لولا غياب التوفيق فى إهدار الفرص بالشوط الأول.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى "الفريق يضم العديد من اللاعبين المميزين فى كل الخطوط، الفريق كان يستحق العبور لدور الثمانية بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال مباراتى الذهاب والإياب لكنها فى النهاية كرة القدم".

واختتم قائلا "عشت أفضل فترات حياتى ضمن صفوف النادى الإسماعيلى وأتمنى له دوام التوفيق فيما هو قادم".

الإسماعيلى ودع البطولة العربية بالخسارة بركلات الترجيح من الرجاء المغربى، وينتظر بداية مشواره الأفريقى ضد القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى الأبطال يوم الأحد المقبل.















