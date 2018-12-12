شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محمد إيهاب يسيطر على ذهب بطولتى التضامن والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد إيهاب فى التتويج بثلاث ذهبيات فى وزن 81 كجم بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف وأخرى فى الكلين وثالثة فى المجموع على صعيد الكبار.

كما نجح إيهاب فى الحصول على ثلاث ذهبيات فى منافسات التضامن التى تعد أحد المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. فى نفس الوقت حقق أحمد السيد برونزيات الخطف فى هذا الوزن فى العرب والتضامن وفضيات المجموع والنطر. كانت سارة سمير قد حققت ذهبيات وزن 76 كجم فى منافسات أمس الثلاثاء على صعيد الكبار و20 سنة، كما حقق مصطفى وحيد شعبان 6 ذهبيات فى بطولتى العرب والتضامن بمنافسات وزن 73 كجم.

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