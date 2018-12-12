شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سبورتينج يكرم نور الشربينى بعد حصولها على وسام الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس إدارة نادى سبورتينج برئاسة أحمد وردة وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الرياضية بطلة العالم المصنفة الثانية عالميا فى الاسكواش نور الشربينى. وذلك بعد حصولها على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى لفوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية مع المنتخب المصرى للاسكواش المتوج ببطولة العالم للسيدات. وأقيمت بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالصين خلال الفترة من 11 سبتمبر حتى 16 من نفس الشهر، وتوج بها المنتخب الوطنى عقب تغلبه على نظيره الإنجليزى، بمشاركة نور الشربينى ولاعبات وادى دجلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، ونور الطيب المصنفة الثانية ونوران جوهر المصنفة السابعة.





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