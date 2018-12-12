شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر تفوز على تنزانيا فى مباراة "تحديد المراكز" بأمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مدغشقر على منتخب تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، فى مباريات تحديد المراكز، ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بشرم الشيخ.

وكان منتخب مدغشقر قد صعد إلى المباراة كثالث المجموعة الأولى، بينما احتل منتخب مدغشقر المركز الرابع فى المجموعة الثانية.

بهذه النتيجة يلتقى منتخب مدغشقر مع الفائز من مباراة ليبيا وكوت ديفوار، فى مباراة لتحديد صاحبى المركزين الخامس والسادس، بينما يلتقى منتخب تنزانيا مع الخاسر لتحديد المركزين السابع والثامن.

وتقام مباراتى تحديد المراكز غدا الخميس، على ملعب شرم الشيخ، الذى يحتضن البطولة.

وتقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية فى مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".