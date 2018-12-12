مختار مختار: الأهلي بإمكانه الفوز بالدوري تحت قيادة يوسف.. لكن بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مختار مختار المدير الفني لنادي الانتاج الحربي، أن الأهلي بإمكانه الفوز بلقب الدوري المصري في موسمه الجاري بشرط إجراء تدعيمات للفريق.

وأشار مختار في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف أم إلى أن فريقه يمتلك إمكانيات محدودة في الدوري المصري، مؤكدًا أنه يحاول استغلالها بأفضل طريقة ممكنة.

وقال المدير الفني للانتاج: "إمكانيات الانتاج محدودة، لكننا نعمل على تحقيق أقصى استفادة منها للوصول إلى أفضل نتائج في الموسم الجاري".

وأكمل: "الأهلي يمتلك ذخيرة كبيرة من اللاعبين، لكنهم بحاجة إلى اللعب بشكل مستمر من أجل إظهار أفضل ما لديهم، وهذا لا يمنع وجود مراكز تحتاج بعض التدعيمات".

واختتم: "الأهلي بإمكانه الفوز بلقب الدوري المصري مع نهاية الموسم الجاري إذا استمر محمد يوسف، لكن بشرط إجراء تدعيمات للفريق".

ويحتل الانتاج الحربي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 17 مباراة، بينما يتواجد الأهلي سادسًا برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.