تقرير.. قائمة الأهلي في يناير.. منافسة سباعية.. الصفقات قد تشعل أزمة "منتظرة".. و3 حلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعيش إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية "حيرة" بسبب باقي العناصر المقرر قيدها في القائمة المحلية بنهاية يناير المقبل.

في يوليو الماضي وقبل انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري اعتمد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون -المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت- قائمة الفريق المحلية والمكونة من 25 لاعبًا على أن يتبقى 5 مقاعد شاغرة يؤجل البت فيها لحين فترة الانتقالات الشتوية.

قائمة الأهلي ضمت 21 لاعبًا محليًا بجانب الرباعي الأجنبي وجاءت كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – أيمن أشرف – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أحمد علاء – محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد – محمد شريف – ميدو جابر – إسلام محارب.

خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – وليد سليمان – مؤمن زكريا – أحمد الشيخ – أحمد حمودي.

وتم قيد ثمانية لاعبين تحت السن وهم صلاح محسن – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – باكاماني ماهلامبي (قبل رحيله) – محمود الجزار – أحمد ريان – أحمد حمدي – أكرم توفيق.

بخلاف الـ25 لاعبًا المقيدين في قائمة يوليو الماضية، يمتلك الأهلي 7 لاعبين آخرين مقسمين إلى (2 عائدون من الإعارة- 3 على قائمة الانتظار- 2 صفقات جديدة).

وبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم فإن قوائم الأندية تشمل 30 لاعبًا، ما يعني أن الأهلي سيتعين عليه إضافة 5 لاعبين فقط إلى قائمته المحلية من أصل 7 قابلة للزيادة بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

خماسي الانتظار

-عمرو بركات: اللاعب المعار إلى صفوف الشباب السعودي لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018.

بركات لم يكمل مسيرته الاحترافية في صفوف الشباب السعودي وعاد إلى صفوف الأهلي بعد 6 أشهر فقط من مدة الإعارة.

*موقف اللاعب حاليًا: أكد بركات خلال الأيام القليلة الماضية لمراسل يلا كورة أن إدارة الأهلي تدرس قيده خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير، ما يعني أن بركات قد يكون أحد الخماسي المنضم إلى القائمة المحلية.

-صالح جمعة: اللاعب المعار إلى صفوف الفيصلي السعودي لمدة موسم ونصف، إلا ان إدارة الفريق قررت فسخ العقد مع اللاعب بعد نهاية المدة المسموح بها لفترة الانتقالات ليعود اللاعب إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.

*موقف اللاعب حاليًا:يبدو أن صالح سيبدأ مرحلة جديدة في مشواره بالأهلي بعدما خرج في أكثر منمناسبة أكد خلالها أن سيكرس حياته خلال الفترة المقبلة لكرة القدم فقط لافتًا إلى أن تواجده في الأهلي يمثابة نعمة كبيرة يجب أن يحافظ عليها.

-عمرو جمال: اللاعب المنتهية فترة إعارته من صفوف هلسنكي الفنلندي حيث انتقل إلى صفوفه خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي قضى معه 6 أشهر ليعود بعدها إلى صفوف الأهلي الصيف الماضي.

*موقف اللاعب حاليًا: لم يبتين حتى الآن موقف "الغزال"، فوكيله محمد الحبشي سبق وأدلى أن اللاعب إما أن يكمل مسيرته في صفوف الأهلي أو يبحث عن عرض خارجي.

-النيجيري جونيور أجايي: تم وضع اسمه على قائمة الانتظار بسبب الإصابة التي عانى منها خلال المشاركة مع الأهلي في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أكد الجهاز الطبي عدم إمكانية لحاقه بمباريات الفريق الأحمر حتى نهاية العام الجاري لتقرر إدارة النادي وضع اسمه على قائمة الانتظار.

*موقف اللاعب حاليًا:اللاعب بدأ التواجد في تدريبات الفريق الأحمر خلال الأيام القليلة الماضية وينتظر عودته للمشاركة في مباريات الفريق الرسمية في حالة تم قيده.

-رامي ربيعة:وضع اسم ربيعة على قائمة الانتظار يرجع إلى الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في العضلة الضامة بالقدم اليمنى بجانب مزق في العضلة بالقدم اليسرى، إلى جانب بعض الآلام في الحوض، ليحتاج اللاعب للسفر إلى ألمانيا أكثر من مرة ويؤكد الجهاز الطبي عدم إمكانية لحاقه بمباريات الأهلي في منتصف الموسم.

*موقف اللاعب حاليًا:ربيعة تعرض للإصابة منذ عدة أيام قليلة بكسر في إصبع القدم ليؤكد الجهاز الطبي للاهلي حاجة اللاعب لعمل جبيرة ويغيب 4 أسابيع أخرى.

الصفقات الجديدة و3 حلول

1-محمد محمود:أول صفقات يناير التي أبرمها الأهلي هو التعاقد مع لاعب وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

*صغر سن محمد محمود البالغ من العمر 20 عامًا سيتيح مكانًا أمام الأهلي، فلاعب وادي دجلة السابق سيتم قيده تحت السن.

2-محمود وحيد:صفقة الأهلي الثانية في الميركاتو الشتوي، قادم من صفوف مصر للمقاصة لتدعيم مركز الظهير الأيسر في صفوف الأهلي.

3 -"هناك صفقات أخرى قادمة"بحسب ما أدلى به سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي مؤخرًا، ما يعني أن عدد اللاعبين الذين يرغب الأهلي في قيدهم في القائمة قد تزيد على سبعة لاعبين.

يتبقى أمام الأهلي حلان آخران أمام هما إعارة البعض أو رحيل البعض الآخر بحسب احتياجات الجهاز الفني.