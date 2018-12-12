رسميًا.. الكاف يعلن استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في العاصمة القطرية، الدوحة.

ووفقًا لما جاء عبر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن اللجنة التنفيذية للكاف قررت إقامة مباراة السوبر في الدوحة.

ولم يحدد الكاف موعد المباراة حتى الآن، حيث اكتفى بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن يوم إقامة اللقاء وموعد بدايتها في وقت لاحق.

ويلعب الترجي في مباراة كأس السوبر بعدما توج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، بينما فاز الرجاء بكأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الماضية.