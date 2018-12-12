يوسف يكشف رسالته للاعبي الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد يوسف المدير الفني الحالي للأهلي على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا، موجهًا رسالة إلى لاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع جيما الإثيوبي بعد غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي وجه يوسف رسالة للاعبي الأهلي قائلًا: طالبت اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل أثيوبيا، مؤكدًا على ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي".

وأضاف: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة".

وتابع: "المباراة 180 دقيقة مقسمة علي شوطين الأول في الإسكندرية والثاني في أثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلي الدور التالي".

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني درس الفريق الأثيوبي بشكل جيد وشاهد عددا من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ووضع خطة مواجهته و تحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة في لقاء الذهاب.