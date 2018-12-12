الامارات | شاهد.. بطل ليفربول محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بطل ليفربول محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدَّر نجم فريق ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح، أغلفة الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تمكن من قيادة فريقه للتأهل إلى الدور 16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي بنتيجة1-0 ليرتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية صورة صلاح في صفحتها الأولى، تحت عنوان “تمت المهمة”، واتبعتها صحيفة “الستار” والذي تصدَّر الفرعون المصري صلاح أيضًا عناوينها تحت “صلاح يقود رجال كلوب للتأهل".

وجاء “سبيشل ون محمد صلاح” العنوان الأول على صحيفة “تيلجراف” البريطانية، فيما توالت الاحتفالات بقدم صلاح الذهبية.

وكان محمد صلاح نجح في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 34 بعد مراوغته الدفاع بمهارة داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة بنجاح، لتسكن شباك نابولي معلنة عن الهدف الأول للريدز ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات على استاد أنفيلد.