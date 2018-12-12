شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يوضح موقفه من انتقال ياسر إبراهيم إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عدم موافقته على انتقال ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب «عامر»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «نحترم رأي الزمالك في عدم موافقتة على انتقال لاعبيه إلى سموحة وهذا حقه، وعليه ان يبادلنا الاحترام في عدم موافقتنا على انتقال ياسر إبراهيم إليه في يناير، وفي نهاية العام هناك أكثر من عرض ضخم في انتظار ياسر إبراهيم».