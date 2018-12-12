شكرا لقرائتكم خبر عن يوروبا ليج: ميلان يبحث عن التعادل وأشبيلية عن الفوز للعبور إلى دور الـ32 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يكفي ميلان الإيطالي التعادل أو الخسارة بفارق هدف على أرض أولمبياكوس اليوناني، الخميس، في بيرايوس للتأهل إلى دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، فيما يبحث أشبيلية حامل اللقب خمس مرات عن الفوز لضمان عبوره.

ويحتل ميلان وصافة المجموعة السادسة بفارق نقطة عن ريال بيتيس الإسباني الذي ضمن تأهله، ويتقدم على أولمبياكوس بفارق ثلاث نقاط علما بأنه فاز عليه ذهابا على أرضه 3-1 بثلاثية سجلها بين الدقيقتين 70 و79.

وضمن حتى الآن 13 ناديا تأهلهم إلى دور الـ32 وتبقى 11 بطاقة من المجموعات الـ12 ستحسم الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، ينضم اليها ثمانية أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري الأبطال، عرف منها حتى صباح الأربعاء بتوقيت وسط أوروبا بروج البلجيكي، انتر ونابولي الإيطاليان، غلطة سراي التركي، بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني.

ويتعين على أولمبياكوس الفوز على الفريق اللومباردي 2-صفر أو بفارق ثلاثة أهداف ليضمن بلوغ الأدوار الاقصائية. ويغيب عن أولمبياكوس الذي فسخ عقده مع لاعب الوسط العاجي المخضرم يايا توريه، مهاجمه المصري أحمد حسن «كوكا» المصاب بركبته.

وكان ميلان قد أفلت من ورطة أمام دوديلانج اللوكسمبورجي المتواضع عندما سجل أربعة أهداف في آخر 25 دقيقة وفاز 5-2، وهو قادر على تصدر مجموعته بحال فوزه وفشل بيتيس بحصد النقاط أمام مضيفه دوديلانج.

ويقدم ميلان بقيادة مدربه جينارو جاتوزو مستويات متفاوتة في الدوري المحلي، فصحيح أنه يحتل المركز الرابع، إلا انه فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات في «سيري أ».

وضمنت تأهلها حتى الآن أندية باير ليفركوزن الألماني وزيوريخ السويسري (مجموعة 1)، ريد بول سالزبورغ (م 2)، زينيت سان بطرسبورج (م 3)، دينامو زغرب الكرواتي وفنربخشة التركي (م 4)، أرسنال الإنجليزي وسبورتينج البرتغالي (م 5) وريال بيتيس (م 6)، آينتراخت فرانكفورت الألماني ولاتسيو الإيطالي (م 8)، دينامو كييف الأوكراني (م 11) وتشيلسي الإنجليزي (م 12).

أشبيلية يسعى للاستمرار في مسابقته المفضلة

وفي المجموعة العاشرة، يحتاج أشبيلية الإسباني (9 نقاط)، المتوج برقم قياسي في 2006 و2007 وبين 2014 و2016، إلى الفوز على ضيفه كراسنودار الروسي (12) ليضمن تأهله على حساب ستاندار لياج البلجيكي (9) الذي يحل على آكهيسار التركي متذيل الترتيب دون نقاط.

وبحال تعادل أشبيلية وستاندار بعدد النقاط، يتأهل الفريق الأندلسي لتفوقه في المواجهات المباشرة. وتنازل أشبيلية عن صدارة الدوري الإسباني لبرشلونة نهاية الأسبوع الماضي بعد تعادله في آخر مباراتين مع ألافيس وفالنسيا.

وتبدو المنافسة نارية في المجموعة السابعة إذ يبتعد فياريال الإسباني نقطتين فقط عن سبارتاك موسكو الروسي الأخير.

ويكفي فياريال التعادل مع سبارتاك لحجز بطاقته كونه يتفوق في المواجهات المباشرة على رابيد فيينا (7 نقاط) الذي يستقبل رينجرز الأسكتلندي (6 نقاط) وتكفيه أيضا نقطة التعادل للتأهل. في المقابل يتعين على رينجرز أو سبارتاك تحقيق الفوز لضمان التأهل.

وفي التاسعة أيضا، تتنافس أربعة أندية على البطاقتين وتبدو حظوظ غنك البلجيكي الأوفر اذ يتصدر (8 نقاط) بفارق نقطة عن بشيكتاش التركي ونقطتين عن مالمو السويدي وثلاث عن ساربسبورج النرويجي.

وسيتأهل جنك وبشيكتاش بحال تفاديهما الخسارة مع ضيفيهما ساربسبورج ومالمو اللذين لا بديل لهما عن الفوز لضمان العبور.

وفي المجموعة الثانية، يبدو سلتيك الاسكتلندي (9 نقاط) مرشحا للحاق بريد بول سالزبورج الوحيد مع تشيلسي وآينتراخت فرانكفورت الذي حقق العلامة الكاملة، إذ يكفيه نقطة أمام الفريق النمسوي وهو يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيج الألماني الذي يستقبل روزنبورج النرويجي متذيل الترتيب من دون أي نقطة. وفي الثالثة، يكفي سلافيا براغ التعادل مع زينيت لمرافقته إلى دور الـ32 على حساب كوبنهاغن الدنماركي.