شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب عصراً في التتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش بالجزيرة في الثالثة عصر اليوم الأربعاء وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء جيما الأثيوبي المقرر له بعد غد الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويعلن الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمة معسكر الإسكندرية عقب انتهاء مران الفريق. يذكر أن جيما الأثيوبي صعد لمواجهة الأهلي عقب تخطيه عقبة تليكوم الجيبوتي في الدور التمهيدي.

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