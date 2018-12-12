شكرا لقرائتكم خبر عن رجفة ليفربول وتأهل دورتموند لثمن نهائي دوري الأبطال الأبرز في صحف ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استحوذ تأهل بوروسيا دورتموند، لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كمتصدر لمجموعته، على اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وخرجت صحيفة Fussball Bild بعنوان «ليفربول يرتجف في الدور الثاني»، وذلك بعد تأهله لدور الـ 16 كوصيف للمجموعة، مما يضعه في طريق الكبار.

وألقت الصحيفة، الضوء على فوز بوروسيا دورتموند أمام موناكو بهدفين دون رد، بعنوان «جيريرو يسجل ثنائية.. ودورتموند الأول».

كما أشارت الصحيفة إلى تحذيرات توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، بعنوان «مولر يحذر من أياكس»، وذلك قبل أن يلتقي البافاري مع نظيره الهولندي، اليوم الأربعاء، في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسلطت صحيفة Sport Bild الضوء على معاناة مولر، على صدر غلاف عددها الأسبوعي، بعنوان «مولر يناضل من أجل مسيرته»، حيث أشارت إلى الحديث الذي دار بين اللاعب ومدربه نيكو كوفاتش.

واهتمت صحيفة «WR»، بفوز أسود الفيستيفال بعنوان «بوروسيا دورتموند يفوز في موناكو».

وسلطت الصحيفة، الضوء على فوز شالكه القاتل أمام لوكوموتيف موسكو الروسي (1-0) بعنوان «هدف متأخر يكافئ شالكه».