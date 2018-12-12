صرح نادي التعاون خضوع لاعب الفريق الأول لكرة القدم ريان الموسى لعملية جراحية في غضروف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني.

وقال التعاون عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى قبل قليل لاعب الفريق الأول بالتعاون ريان الموسى، عملية جراحية في غضروف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني، دعواتنا للاعب بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".

وكان الموسى تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي للركبة تطلّب تدخُّلًا جراحيًّا، فيما يتم تحديد فترة التأهيل بعد إتمام الجراحة.

وشهدت مباراة التعاون أمام نظيره الفتح في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، آخر ظهور للموسى، وانتهت بفوز التعاون بهدفين مقابل لا شيء.

خضوع لاعب التعاون لجراحة الرباط الصليبي

صرح نادي التعاون خضوع لاعب الفريق الأول لكرة القدم ريان الموسى لعملية جراحية في غضروف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني.

وقال التعاون عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى قبل قليل لاعب الفريق الأول بالتعاون ريان الموسى، عملية جراحية في غضروف الركبة على يد الدكتور سالم الزهراني، دعواتنا للاعب بالشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب".

وكان الموسى تعرَّض لقطع في الرباط الصليبي للركبة تطلّب تدخُّلًا جراحيًّا، فيما يتم تحديد فترة التأهيل بعد إتمام الجراحة.

وشهدت مباراة التعاون أمام نظيره الفتح في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، آخر ظهور للموسى، وانتهت بفوز التعاون بهدفين مقابل لا شيء.