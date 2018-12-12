تعرف علي موعد الإعلان عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

بعد إنتهاء منافسات دور المجموعات، وبعد أن حسمت 8 فرق تأهُّلها للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، ينتظر جمهور كرة القدم موعد إجراء قرعة دور الـ16 من البطولة.

ووفقًا للمواعيد المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ستقام قرعة دور الـ16 يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر الجاري، بإمارة موناكو الفرنسية.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء، باقي مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات؛ حيث ضمن 15 فريقًا تواجدهم في الدور الثاني مع تبقي مقعد وحيد في المجموعة السادسة سيتنافس على حجزه أندية ليون الفرنسي وشاختار الأوكراني وهوفنهايم الألماني للحاق بمانشستر سيتي الذي حسم تأهله عمليًا في هذه المجموعة.

والأندية التي وصلت إلى دور الـ16 بعد انتهاء الجزء الأول من الجولة الأخيرة في دور المجموعات هي: بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد عن المجموعة الأولى، وبرشلونة وتوتنهام عن المجموعة الثانية، وباريس سان جيرمان وليفربول عن المجموعة الثالثة، وبورتو وشالكه عن المجموعة الرابعة.

وتأهّل بايرن ميونيخ برفقة أياكس أمستردام عن المجموعة الخامسة، ومانشستر سيتي عن المجموعة السادسة، وريال مدريد وروما عن المجموعة السابعة، ويوفنتوس ومانشستر يونايتد عن المجموعة الثامنة.