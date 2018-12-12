شكرا لقرائتكم بيكيه يشترى نادى في إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية صادرة صباح اليوم،الأربعاء، عن شراء جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة لناد إف سي أندورا التابع لإماراة "أندورا"الاسبانية.

وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن جيرارد بيكيه أتم عملية شراء نادى إف سي أندورا الأسبانى بشكل رسمى صباح اليوم، والذى ينافس حاليا فى المجموعة الثانية بدورى كتالونيا.

وتقوم مجموعة كوزموس الاستثمارية التي يمتلكها اللاعب الإسباني ستتحمل عبء سداد ديون نادي إف سي اندورا الذي سيتم الإعلان عن إسم مدربه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأسس نادي إف سي اندورا لكرة القدم عام 1942 ويلعب حاليا في المجموعة الثانية لمسابقة دوري كتالونيا ويحتل فيها المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج إف سي اندورا في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي وتغلب على اسبانيول في المباراة النهائية.