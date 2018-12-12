شكرا لقرائتكم فان ديك: ليلة أوروبية خاصة تحت أضواء الأنفيلد.. شكراً جماهيرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الهولندي فيرجيل فان ديك عن سعادته الغامرة لتأهل فريقه إلي دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز علي نابولي الإيطالي بهدف نظيف في الجولة السادسة من دور المجموعات للتشامبيونزليج. وقاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز علي نابولي بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34 من عمر المباراة. وقال فان ديك عبر حسابه علي تويتر، ليلة أوروبية خاصة تحت أضواء الأنفيلد.. أشكر جماهيرنا المذهلة علي مساعدتنا في إنجاز المهمة. واحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديك: ليلة أوروبية خاصة تحت أضواء الأنفيلد.. شكراً جماهيرنا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .