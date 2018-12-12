شكرا لقرائتكم قائمة ريال مدريد أمام سيسكا موسكو.. غياب راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد الأسبانى عن القائمة التى سيخوض بها مباراة سيسكا موسكو الروسى، والمقرر إقامتها الثامنة مساء اليوم،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

راموس أبرز غيابات ريال مدريد ضد سيسكا موسكو

وشهدت قائمة ريال مدريد على عدد من الغيابات أبرزها سيرجيو راموس قائد الملكى بقرار فنى ثم البرازيلى كاسيميرو وماريانو دياز وسيرجيو ريجيلون للإصابة.

وإشتملت القائمة 19 لاعباً هم..

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كاسيا، تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، فاييخو، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، خافى سانشيز

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردى، ماركوس لورينتي، أسينسيو، إيسكو

الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور