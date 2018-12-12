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تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد سيسكا موسكو

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جدة - عمرو شويل يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة سيسكا موسكو الروسي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة .

والتقي الفريقين 3 مرات من قبل فاز الريال في مباراة وخسر من سيسكا في أخري وتعادل الفريقين في الثالثة، ليتساوي الريال وسيسكا في تاريخ المواجهات المباشرة.

وسجل ريال مدريد 5 أهداف في شباك سيسكا موسكو، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف من فريق العاصمة الروسية.

 

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