شكرا لقرائتكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد سيسكا موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ريال مدريد الإسباني لمواجهة سيسكا موسكو الروسي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقي الفريقين 3 مرات من قبل فاز الريال في مباراة وخسر من سيسكا في أخري وتعادل الفريقين في الثالثة، ليتساوي الريال وسيسكا في تاريخ المواجهات المباشرة.

وسجل ريال مدريد 5 أهداف في شباك سيسكا موسكو، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف من فريق العاصمة الروسية.