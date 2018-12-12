شكرا لقرائتكم الإسماعيلي راحة 24 ساعة بعد توديع البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى منح لاعبى فريق الكرة الأول راحة قصيرة لمدة 24 ساعة عقب الخسارة أمام الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح من نقطة الجزاء وذلك لضيق الوقت.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس ، لبدء برنامجه التحضيرى لملاقاة القطن الكاميرونى الأحد المقبل لحساب جولة الذهاب بدور الــ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية.

يذكر أن بعثة الدراويش ستعود مساء اليوم من المغرب بعد رحلة سفر تستمر خمس ساعات.